இதுதான் டோனியின் மிகப்பெரிய குவாலிட்டி என்கிறார் கேஜர் ஜாதவ்

ஒவ்வொரு வீரர்களிடமும் இருந்து எப்படி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வருவது என்பது டோனிக்கு தெரியும் என கேதர் ஜாதவ் குறிப்பிட்டுள்ளார். #IPL2018

இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டராக செயல்பட்டு வருபவர் கேதர் ஜாதவ். மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இவரை, இந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 7.8 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஏலம் எடுத்துள்ளது. இதன்மூலம் டோனியுடன் இணைந்து ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட இருக்கிறார். இதுகுறித்து கேதர் ஜாதவ் கூறுகையில் ‘‘சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பந்து வீச வேண்டும் என்று டோனி என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார். அதில் இருந்து நான் முற்றிலும் மாறுபட்ட வீரரானேன் என்று நம்புகிறேன். அதுவரை நான் இந்திய அணிக்காக பந்து வீசி, விக்கெட் வீழ்த்துவேன் என்று கனவில் கூட நினைத்தது கிடையாது. வீரர்கள் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தவும், வீரர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ஆதரவாக இருப்பார். ஒவ்வொரு வீரர்களிடம் இருந்தும் எவ்வாறு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வருவது என்பது அவருக்குத் தெரியும். இது அவருடைய மிகப்பெரிய குவாலிட்டி’’ என்றார்.

