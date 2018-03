தியோதர் டிராபி- இந்தியா பி-க்கு 280 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்தது கர்நாடகா

தியோதர் டிராபி தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ‘பி’ அணிக்கு 280 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது கர்நாடகா. #DeodharTrophy

இந்தியா ‘ஏ’, இந்தியா ‘பி’, கர்நாடகா அணிகளுக்கு இடையிலான் தியோதர் டிராபி ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் தரம்சாலாவில் நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு அணிகளும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒருமுறை மோத வேண்டும். அதனடிப்படையில், கர்நாடகா இரண்டு வெற்றிகள், இந்தியா ‘பி’ ஒரு வெற்றி மூலம் இறுதிப் போட்டிக்கு நுழைந்தன. இன்று பகல்-இரவு ஆட்டமாக இறுதிப் போட்டி நடைபெற்று வருகின்றன. டாஸ் வென்ற கர்நாடகா பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி மயாங்க் அகர்வால், கருண் நாயர் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். மயாங்க் அகர்வால் 14 ரன்கள் எடுத்த நிலையிலும், கருண் நாயர் 10 ரன்கள் எடுத்த நிலையிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து வந்த ரவிக்குமார் சமர்த் ஒருபுறம் நிலையாக நின்றார். ஆனால் அதன்பின் வந்த தேஷ்பாண்டே (13), ஸ்டூவர்ட் பின்னி (2) அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்க கர்நாடகா 64 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 4 விக்கெட்டுக்களை இழந்து திணறியது. 5-வது விக்கெட்டுக்கு ரவிக்குமார் சமர்த் உடன் விக்கெட் கீப்பர் சிதம்பரம் கவுதம் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி கர்நாடகாவை சரிவில் இருந்து மீ்ட்டது. பொறுப்புடன் விளையாடிய கவுதம் 84 பந்தில் 76 ரன்கள் சேர்த்தார். அடுத்து வந்த கோபால் 22 பந்தில் 38 ரன்கள் சேர்த்தார். மறுமுனையில் விளையாடிய ரவிக்குமார் சமர்த் சதம் அடித்து 107 ரன்னில் ஆட்டமிழக்க கர்நாடகா 50 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 279 ரன்கள் குவித்துள்ளது. சமர்த் – கவுதம் இணைந்து 5-வது விக்கெட்டுக்கு 132 ரன்கள் சேர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பின்னர் 280 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்தியா ‘பி’ அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

Source: Maalaimalar

English summary

Deodar trophy-b-280 runs for India set a target of Karnataka

In the final match of the series trophy deodar India ‘ b ‘ team 280 runs target has been fixed at Karnataka. #Deodha