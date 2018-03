முகமது ஷமி மீது கொல்கத்தா போலீசில் மனைவி புகார் மனு

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் முகமது ஷமி மற்றும் குடும்பத்தினர் மீது அவரது மனைவி ஹசின் ஜகான் கொல்காத்தா போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். #MohammadShami #HasinJahan

கொல்கத்தா: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி (27). இவருக்கு ஹசின் ஜகான் என்ற மனைவியும், மகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில், ஹசின் ஜகான் தனது பேஸ்புக்கில் ஷமி பல பெண்களுடன் பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக மிகவும் அந்தரங்க விஷயங்கள் பற்றி சாட் செய்துள்ள விவரங்களை ஷேர் செய்திருந்தார். இதையடுத்து டிவி சேனலுக்கு ஹசின் ஜகான் அளித்த பேட்டியில், ஷமியும், அவரது தாய், சகோதரன் ஆகியோரும் தன்னை துன்புறுத்தி வருவதாகவும், கணவரின் குடும்பத்தார், தன்னை கொலை செய்ய கூட முயற்சித்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இதுகுறித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாகவும் ஹசின் ஜகான் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஷமி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். ஹசின் ஜகான் நேற்று மாலை செய்தியாளர்களிடையே பேசுகையில், எனது கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை அவரை விவாகரத்து செய்ய மாட்டேன். என்னிடன் எல்லா ஆதாரங்களும் உள்ளன. அவரை கோர்ட்டுக்கு இழுப்பேன், என கூறினார். இந்நிலையில், இன்று கொல்காத்தாவில் உள்ள லால்பசார் காவல்நிலையத்தில் ஷமி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஹசின் ஜகான் புகார் அளித்துள்ளார். ஷமி மீதான புகார்களின் அடிப்படையில் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்களுக்கான ஊதிய ஒப்பந்த பட்டியலில் அவரை சேர்க்காமல் நிறுத்தி வைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #MohammadShami #HasinJahan

