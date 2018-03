உலக துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி- இந்திய வீராங்கனை அனுஜூம் வெள்ளி வென்றார்

உலககோப்பை துப்பாக்கி சூடுதல் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அனுஜூம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இது அவருக்கு முதலாவது சர்வதேச பதக்கம் ஆகும். #Anjum

உலககோப்பை துப்பாக்கி சூடுதல் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அனுஜூம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இது அவருக்கு முதலாவது சர்வதேச பதக்கம் ஆகும். #Anjum உலககோப்பை துப்பாக்கி சூடுதல் போட்டி மெக்சிகோவில் உள்ள குடலாஜாராவில் நடந்து வருகிறது. இதில் பெண்களுக்கான 50 மீட்டர் ரைபிள் 3 பொசி‌ஷன் பிரிவில் இந்திய வீராங்கணை அனுஜூம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இது அவருக்கு முதலாவது சர்வதேச பதக்கம் ஆகும். இப்போட்டியில் இந்தியா இதுவரை 3 தங்கம், ஒரு வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என மொத்தம் 8 பதக்கங்கள் பெற்று இருக்கிறது.

Source: Maalaimalar

English summary

World shooting competition-Indian sportsmen won silver anujum

World Cup shooting competition he won the silver medal in the anujum Indian sportspersons. This is the first step for him