குளிர்கால பாராலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்கத்தை டூடுலால் கொண்டாடும் கூகுள்

2018 குளிர்கால பாராலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்க நாளான இன்று இணையதள தேடுபொறியான கூகுள் சிறப்பு டூடுலின் மூலம் இன்று கொண்டாடி வருகிறது. #Googledoodle #Paralympics2018 #PyeongChang2018

சியோல்: 2018 குளிர்கால பாராலிம்பிக் போட்டிகள் (12-வது குளிர்கால பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள்) தென்கொரியாவின் கேங்வான் மாகாணத்தில் உள்ள பியாங்சங் நகரில் இன்று தொடங்குகிறது. ஒலிம்பிக், பாராலிம்பிக் போட்டி போல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை குளிர்கால ஒலிம்பிக், பாராலிம்பிக் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. உறைபனியில் நடத்தப்படக்கூடிய விளையாட்டுகள் மட்டும் இந்த போட்டியில் அரங்கேறும். 12-வது குளிர்கால பாராலிம்பிக் போட்டி தென்கொரியாவில் உள்ள பியாங்சாங் நகரில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் 18-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் ஐஸ் ஸ்லெட்ஜ் ஆக்கி, பனிச்சறுக்கு உள்பட 6 வகையான விளையாட்டுகள் இருபாலருக்கும் நடத்தப்படுகிறது. இதில் அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், சிலி, கனடா, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து, ஜப்பான், நியூசிலாந்து, நெதர்லாந்து உள்பட 48 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்-வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஊக்க மருந்து பிரச்சினை காரணமாக ரியோ ஒலிம்பிக்கில் ரஷியா பெயரில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்த ரஷிய அணியினருக்கு இந்த போட்டியிலும் தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரஷிய வீரர்-வீராங்கனைகள் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் கொடியின் கீழ் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2018 குளிர்கால பாராலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்க நாளான இன்று சிறப்பு புகைப்படம் கொண்ட ‘டூடுல்’ மூலம் ‘கூகுள்’ கொண்டாடி மகிழ்கிறது. கடந்த மாதம் நடைபெற்ற 23-வது குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளும் பியாங்சங் நகரில் நடைபெற்றது. அதில் நார்வே அணி முதல் இடத்தை பிடித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #Googledoodle #Paralympics2018 #PyeongChang2018 #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Winter Paralympic competitions to celebrate the beginning of toodu Lal Google

2018 Winter Paralympic competitions start today, the Internet search engine Google today by special toodu