மகளிர் ஹாக்கி- தென் கொரியாவை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது இந்தியா

தென்கொரியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி, 4-வது போட்டியில் வெற்றி பெற்று, தொடரையும் கைப்பற்றியது.

சியோல்: இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி தென் கொரியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. நேற்று நடந்த மூன்றாவது போட்டியில் தென் கொரியா வென்றது. இதன்மூலம் போட்டித் தொடரில் இந்தியா 2-1 என முன்னிலையில் இருந்தது. இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கிடையிலான 4-வது போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர். இந்தியா தரப்பில் குர்ஜித் கவுர் (2-வது நிமிடம்), தீபிகா (14-வது நிமிடம்), பூனம் ராணி (47-வது நிமிடம்) ஆகியோர் கோல்கள் அடித்தனர். தென்கொரியா தரப்பில் மி ஹின் பார்க் 57-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் அடித்து ஆறுதல் அளித்தார். இன்னும் ஒரு போட்டி மீதமுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 3-1 என முன்னிலையுடன் தொடரை கைப்பற்றியது. கடைசி போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற உள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

Women’s hockey-South Korea outplayed this series won by India

Tour in South Korea has been the Indian women’s hockey team, won the contest, 4-th series