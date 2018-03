டெஸ்டில் விளையாடுவதில்லை- அதிரடி பேட்ஸ்மேன் கொலின் முன்றோ முடிவு

நியூசிலாந்து அணியின் முன்னணி அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ஆன கொலின் முன்றோ டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவதில்லை என முடிவு எடுத்துள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் கொலின் முன்றோ. சமீபத்தில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் டி20-க்கான ஐசிசி பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் முதல் இடம் பிடித்தார். தற்போது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்க முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கு முன்னோட்டமாக நான்கு நாட்கள் கொண்ட உள்ளூர் டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து தானாகவே ஒதுங்கியுள்ளார். அடுத்த ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் சிறப்பாக விளையாடுவதற்காக தன்னை தயார்படுத்தவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். இங்கிலாந்தின் சில முன்னணி வீரர்கள் இதுபோன்ற முடிவுகளை எடுத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கொலின் முன்றோ நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2013-ம் அண்டு ஒரேயொரு டெஸ்ட் போட்டியில் மட்டும் விளையாடி உள்ளார்.

Source: Maalaimalar

