பாண்டியாவுடன் ஒப்பிட்டு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக விரும்பவில்லை- விஜய் சங்கர்

ஹர்திக் பாண்டியாவுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் நெருக்கடிக்கு ஆளாக விரும்பவில்லை என ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்ற விஜய் சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். #INDvSL

இந்தியா, இலங்கை, வங்காள தேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான நிதாஹாஸ் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டத்தில் இந்தியா – வங்காள தேச அணிகள் மோதின. இதில் இந்தியா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் விஜய் சங்கர் இரண்டு விக்கெட்டுக்கள் கைப்பற்றினார். இதனால் ஆட்ட நாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார். சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமாகிய 2-வது போட்டியிலேயே ஆட்டநாயகன் விருது பெற்ற விஜய் சங்கர் கூறுகையில் ‘‘என்னைப் பொறுத்த வரையில் நாளுக்கு நாள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான இலக்கு. ஹர்திக் பாண்டியாவுடன் ஒப்பிடுவதால் நெருக்கடிதான் உண்டாகும். பெரும்பாலான வீரர்கள் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுவதில்லை என நான் நினைக்கிறேன். ஆனால், தாங்களாகவே நெருக்கடியை உண்டாக்குவதற்குப் பதிலாக நம்முடைய சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே முக்கியமானது. எனது பந்து வீச்சில் இரண்டு கேட்ச்கள் விடப்பட்டன. இது என்னை பெரிய அளவில் பாதிக்கவில்லை. ஏனென்றால், கேட்ச் மிஸ்சிங் ஆட்டத்தின் ஒரு பகுதி. முதல் விக்கெட்டை வீழ்த்தியதை மிகவும் விரும்புகிறேன். இருந்தாலும் அதற்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல், அடுத்த பந்து மீது கவனம் செலுத்தினேன்’’ என்றார்.

