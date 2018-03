இலங்கை-வங்காளதேசம் இன்று மோதல்

முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு நடக்கும் 3-வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை-வங்காளதேச அணிகள் மோதுகின்றன.

முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு நடக்கும் 3-வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை-வங்காளதேச அணிகள் மோதுகின்றன. சன்டிமால் தலைமையிலான இலங்கை அணி தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி இருந்தது. வங்காளதேச அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவிடம் தோல்வி கண்டிருந்தது. வங்காளதேச அணி இறுதிப்போட்டி வாய்ப்பை சிக்கலின்றி தக்கவைப்பதற்கு இன்றைய மோதலில் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நெருக்கடியில் இருக்கிறது. இவ்விரு அணிகளும் 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 9 ஆட்டங்களில் நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. இதில் 7-ல் இலங்கையும், 2-ல் வங்காளதேசமும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

