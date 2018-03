தவறாக போன ரென்ஷாவின் ஜாலி- பெனால்டியாக 5 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்தார்

ஆஸ்திரேலியாவின் தொடக்க பேட்ஸ்மேன் ரென்ஷா ஜாலிக்காக விக்கெட் கீப்பர் க்ளவ்-ஐ அணிந்து ஐந்து ரன்கள் விட்டுக்கொடுக்க காரணமாக இருந்தார்.

ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளூர் தொடரான ஷெஃபீல்டு ஷீல்டு தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஒரு போட்டியில் குயின்ஸ்லாந்து – வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. வெஸ்டர் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, பேட்ஸ்மேன் லெக் சைடு அடித்த பந்தை, குயின்ஸ்லாந்து விக்கெட் கீப்பர் ஜிம்மி பெய்ர்சன் பந்தை எடுப்பதற்கு தனது க்ளோவ்-ஐ கழற்றி எறிந்து விட்டு வேகமாக ஓடினார். அப்போது ஸ்லிப் திசையில் நன்றிருந்த மேத்யூ ரென்ஷா ஜாலிக்காக அந்த க்ளோவ்-ஐ எடுத்து கையில் அணிந்து பந்தை பிடித்தார். கிரிக்கெட் விதிமுறையின்படி விக்கெட் கீப்பரை தவிர மற்ற வீரர்கள் க்ளோவ் அணியக்கூடாது. இதனால் வெஸ்டர் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு பெனால்டியாக ஐந்து ரன்கள் வழங்கப்பட்டது. ஜாலிக்காக செய்த காரணத்தினால் குயின்ஸ்லாந்து ஐந்து ரன்களை பெனால்டியாக விட்டுக்கொடுத்துள்ளது.

