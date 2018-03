இரானி கோப்பை- ஜடேஜாவிற்குப் பதிலாக அஸ்வின் சேர்ப்பு

இரானி கோப்பைக்கான ரெஸ்ட் ஆப் இந்தியா அணியில் ஜடேஜாவிற்குப் பதிலாக அஸ்வின் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். #ROI #Ashwin #Jadeja

ரஞ்சி டிராபி சாம்பியனான விதர்பா அணிக்கும், ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிக்கும் இடையிலான இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் வருகிறது 14-ந்தேதி முதல் 18-ந்தேதி வரை நாக்பூரில் நடக்கிறது. இதற்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா இடம்பிடித்திருந்தார். தற்போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் ஓவ்வு எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதால் இரானி கோப்பையில் இருந்து ஜடேஜா விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக அஸ்வின் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். தியோதர் டிராபி தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக அஸ்வின் விலகிய நிலையில், தற்போது காயம் குணமடைந்து விட்டதால் இரானி கோப்பையில் விளையாடுகிறார்.

Source: Maalaimalar

