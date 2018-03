வங்காள தேசத்திற்கு 215 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்தது இலங்கை

முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் வங்காள தேச அணியின் வெற்றிக்கு 215 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது இலங்கை. #SLvBAN #NidahasTrophy

இலங்கையில் இந்தியா, இலங்கை, வங்காள தேச அணிகளுக்கு இடையிலான நிதாஹாஸ் முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவை இலங்கையும், 2-வது ஆட்டத்தில் வங்காள தேசத்தை இந்தியாவும் வீழ்த்தியிருந்தன. இன்று இலங்கை – வங்காள தேச அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற வங்காள தேச அணி கேப்டன் மெஹ்முதுல்லா பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தனர். அதன்படி இலங்கை அணியின் குணதிலகா, குசால் மெண்டிஸ் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். இலங்கை அணி 4.3 ஓவரில் 56 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது குணதிலகா 19 பந்தில் 26 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். 2-வது விக்கெட்டுக்கு குசால் மெண்டிஸ் உடன் குசால் பெரேரா ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி வங்காள தேசத்தின் பந்து வீச்சை துவம்சம் செய்தது. இதனால் ஸ்கோர் ஓவருக்கு சராசரியாக 10 ரன்கள் வந்து கொண்டிருந்தது. பவர்பிளேயான முதல் 6 ஓவரில் இலங்கை 70 ரன்கள் குவித்தது. குசால் மெண்டிஸ், 26 பந்திலும், குசால் பெரேரா 34 பந்திலும் அரைசதம் அடித்தனர். இலங்கையின் ஸ்கோர் 141 ரன்னாக இருக்கும்போது இந்த ஜோடி பிரிந்தது. குசால் மெண்டிஸ் 30 பந்தில் 2 பவுண்டரி, 5 சிக்சருடன் 57 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த ஷனகா ரன்ஏதும் எடுக்காமலும், சண்டில் 2 ரன்னிலும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தார். 5-வது விக்கெட்டுக்கு குசால் பெரேராவுடன் உபுல் தரங்கா ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடியும் சிறப்பாக விளையாடியது. கடைசி ஓவரை முஷ்டாபிஜூர் ரஹ்மான் வீசினார். முதல் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய குசால் பெரேரா 2-வது பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 48 பந்தில் 8 பவுண்டரி, 2 சிக்சருடன் 74 ரன்கள் குவித்தார். அடுத்து வந்த திசாரா பேரேரா டக்அவுட் ஆனார். ஜீவன் மெண்டிஸ் ஒரு சிக்ஸ் விளாச, இலங்கை கடைசி ஓவரில் 16 ரன்கள் எடுக்க 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 214 ரன்கள் குவித்தது. உபுல் தரங்கா 15 பந்தில் 5 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 32 ரன்கள் எடுத்து களத்தில் இருந்தார். பின்னர் 215 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வங்காள தேசம் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

Source: Maalaimalar

