ஷமியுடன் பேசிய ஆடியோ பதிவை போலீசில் அளித்தார் ஹசின் ஜகான்

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் முகமது சமியுடன் பேசிய ஆடியோ பதிவை மனைவி ஹசின் ஜகான் கொல்கத்தா போலீசில் கொடுத்துள்ளார். #MohammadShami #HasinJahan

புதுடெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி (27). இவருக்கு ஹசின் ஜகான் என்ற மனைவியும், மகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில், சமி பல பெண்களுடன் பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக மிகவும் அந்தரங்க விஷயங்கள் பற்றி சாட் செய்துள்ள விவரங்களை ஹசின் ஜகான் தனது பேஸ்புக்கில் ஷேர் செய்திருந்தார். பின்னர் டிவி சேனலுக்கு ஹசின் ஜகான் அளித்த பேட்டியில், சமியும், அவரது தாய், சகோதரன் ஆகியோரும் தன்னை துன்புறுத்தி வருவதாகவும், கணவரின் குடும்பத்தார், தன்னை கொலை செய்ய கூட முயற்சித்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இதுகுறித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாகவும் ஹசின் ஜகான் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஷமி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து கடந்த 8-ம் தேதி கொல்காத்தாவில் உள்ள லால்பசார் காவல்நிலையத்தில் ஷமி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஹசின் ஜகான் புகார் அளித்துள்ளார். மேலும் ஷமியின் சகோதரர் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயற்சித்ததாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் இன்று சமி மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் மீது பல பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சமி மீது குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து மனைவியை கொடுமைப்படுத்துதல், கொலை முயற்சி, காயப்படுத்துதல், கற்பழிப்பு, துன்புறுத்துதல் போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஷமியுடன் பேசிய ஆடியோ பதிவை கொல்கத்தா போலீசில் ஹசின் ஜகான் இன்று கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து அந்த ஆடியோ பதிவையும், கணவன், மனைவி இடையேயான அனைத்து குறுந்தகவல் உரையாடல்களையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். #MohammadShami #HasinJahan #tamilnews

Source: Maalaimalar

