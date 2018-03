இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இந்திய அணி சாதிக்கும் ரகானே நம்பிக்கை

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் சிறப்பாக விளையாட முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது என ரகானே கூறியுள்ளார். #ENGvIND #Rahane

மும்பை: தென்ஆப்பிரிக்கா சுற்றுப்பயணம் செய்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி டெஸ்ட் தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்தது. அதன்பின் எழுச்சி பெற்ற இந்தியா ஒருநாள் போட்டி தொடரை 5-1 என்ற கணக்கிலும், 20 ஓவர் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றியது. தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். ஐ.பி.எல். போட்டி தொடருக்கு பிறகு இந்திய அணி இங்கிலாந்தில், சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டி, மூன்று 20 ஓவர் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணம் குறித்து இந்திய வீரர் ரகானே கூறியதாவது:- தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3 டெஸ்டில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் 60 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியது அற்புதமானது. தென்ஆப்பிரிக்க மண்ணில் சிறப்பாக செயல்பட்டது நல்ல தொடக்கம் ஆகும். இதன்மூலம் வரும் இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணங்களில் சிறப்பாக விளையாட முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. அந்த உத்வேகத்தை தொடர்ந்து கொண்டு செல்வோம். தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டிகளில் வேகப்பந்து வீச்சில் அசத்தியது. இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை அளித்து உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். #ENGvIND #Rahane #TeamIndia

Source: Maalaimalar

