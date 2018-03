லா லிகாவில் ரியல் மாட்ரிட், பார்சிலோனா அணிகள் வெற்றி

லா லிகா கால்பந்து லீக்கில் கிறிஸ்டியானோவின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ரியல் மாட்ரிட் அணி வெற்றி பெற்றது. பார்சிலோனாவும் வெற்றி பெற்றது. #Laliga #CR7 #Barcelona

லா லிகா கால்பந்து லீக்கில் நேற்று நள்ளிரவு நடைபெற்ற ஆட்டம் ஒன்றில் ரியல் மாட்ரிட் – எஸ்டி எய்பர் அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் 34-வது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கோல் அடித்தார். 50-வது நிமிடத்தில் எய்பர் அணியின் ரோமிஸ் கோல் அடித்தார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமநிலைப் பெற்றது. ஆட்டம் முடிவதற்கு 7 நிமிடங்களே இருந்ததால் ஆட்டம் டிராவில் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ரொனால்டோ 84-வது நிமிடத்தில் தலையால் முட்டி அபாரமாக கோல் அடித்தார். இதனால் ரியல் மாட்ரிட் 2-1 என வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா – மலாகா அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸி விளையாடவில்லை. இருந்தாலும் சுவாரஸ், கவுட்டினோ ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் 2-0 என பார்சிலோனா வெற்றி பெற்றது. சுவாரஸ் 15-வது நிமிடத்திலும், கவுட்டினோ 28-வது நிமிடத்திலும் கோல் அடித்தனர். மற்ற ஆட்டங்களில் வாலென்சியா 2-0 என செவியாவையும், லெவான்டே 1-0 என கடெஃப் அணியையும் வீழ்த்தின. லா லிகா தர வரிசையில் பார்சிலோனா 72 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளது. அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 61 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்திலும், ரியல் மாட்ரிட் 57 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளன. #Laliga #CR7 #Barcelona RealMadrid

Source: Maalaimalar

