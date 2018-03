ரோகித் சர்மா, தவானுக்கு ஏ பிளஸ் கிரேடு- கேள்வி எழுப்புகிறார் வாசிம் அக்ரம்

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் ரோகித் சர்மா மற்றும் தவானை ‘ஏ’ பிளஸ் பிரிவில் சேர்த்தது குறித்து வாசிம் அக்ரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். #BCCI

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்களுக்கான ஊதிய ஒப்பந்த பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டது. ஏற்கனவே இருந்த ஏ, பி, சி என்ற மூன்று வகையான பிரிவை ‘ஏ’ பிளஸ், ஏ, பி, சி என மாற்றியமைத்தது. இதில் விராட் கோலி, தவான், ரோகித் சர்மா, பும்ரா, புவனேஸ்வர் குமார் ஆகியோர் ‘ஏ’ பிளஸ் பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு சம்பளம் 7 கோடி ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘ஏ’ பிரிவில் புஜாரா, அஸ்வின், ஜடேஜா உள்ளிட்ட பல வீர்ரகள் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு சம்பளம் 5 கோடி ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘ஏ’ பிளஸ் பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள விராட் கோலி மட்டுமே மூன்று வகை கிரிக்கெட்டிலும் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். புவனேஸ்குமார் ஒருநாள் மற்றும் டி20-யில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். டெஸ்ட் தொடரில் ஸ்விங் ஆடுகளம் என்றால் மட்டும் அவருக்கு இடமுண்டு. தவான், ரோகித் சர்மா வெளிநாட்டு மண்ணில் நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுவது கிடையாது. பும்ரா தென்ஆப்பிரிக்கா தொடரின்போதுதான் டெஸ்ட் தொடரில் அறிமுகமானார். புஜாரா, அஸ்வின், ஜடேஜா ஆகியோர் டெஸ்ட் போட்டியில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ‘ஏ’ பிளஸ் பிரிவில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. தவான் மற்றும் ரோகித் சர்மாவிற்கு ‘ஏ’ பிளஸ் பிரிவில் இடம் கொடுத்தது குறித்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் வாசிம் அக்ரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து வாசிம் அக்ரம் கூறுகையில் ‘‘டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிற்கான சிறப்பு வீரர்களுக்கு ரோகித் சர்மா, தவானை விட அதிக அதிக சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும். இருவரும் இதுவரை டெஸ்ட் போட்டியில் சிறந்த வீரர்கள் என்பதை, அவர்கள் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர்கள் அதிக சம்பளம் பெற வேண்டும் என நான் கூறுவதற்கு முக்கிய காரணம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மிகவும் கடினமானது. பவுன்சரால் பேட்ஸ்மேன்கள் தலை மற்றும் கைவிரல்களில் அடிபடும். அதேபோல், பந்து வீச்சாளர்கள் நீண்ட நேரம் பந்து வீச வேண்டும். அதிக ரன்கள் குவிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலை இருக்கும். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்தான் சிறந்தது என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும்’’ என்றார்.

