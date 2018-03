டேவிஸ் கோப்பைக்கான இந்திய டென்னிஸ் அணியில் லியாண்டர் பயஸ்

டேவிஸ் கோப்பைக்கான டென்னிஸில் சீனாவிற்கு எதிரான இந்திய அணியில் மூத்த வீரர் லியாண்டர் பயஸ் இடம் பிடித்துள்ளார். #DavisCup

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸில் ஆசியா-ஓசேனியா குரூப்-1-ல் இந்தியா அடுத்த மாதம் சீனாவை எதிர்கொள்கிறது. இதற்கான இந்திய அணி இன்று ஆல் இந்தியா டென்னிஸ் பெடரேசனால் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் இந்திய மூத்த வீரரான லியாண்டர் பயஸ்க்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. சீனாவை வீழ்த்தினால் 43 வெற்றிகளை பெற்று லியாண்டர் பயஸ் சாதனைப்படைப்பார். கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெ்ற உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியின்போது பயஸ் நீக்கப்பட்டார். அதன்பின் உலக குரூப் பிளே-ஆப் சுற்றில் கனடாவிற்கு எதிரான போட்டியின்போதும் அவரை சேர்க்கவில்லை. இந்திய அணியில் இடம்பிடித்துள்ள வீரர்கள் விவரம்:- யுகி பாம்ரி, ராம்குமார் ராமநாதன், சுமித் நகல், ரோஹன் போபண்ணா, லியாண்டர் பயஸ், திவித் ஷர்மா (ரிசர்வ்).

