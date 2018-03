இண்டியன் வெல்ஸ்- 3-வது சுற்றில் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் நேருக்குநேர் பலப்பரீட்சை

இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் 3-வது சுற்றில் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகிறார்கள். #IndianWells #BNPParibasOpen

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மகாணாத்தில் உள்ள இண்டியன் வெல்ஸ் நகரில் இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் (பின்பி பரிபாஸ் ஓபன்) நடைபெற்று வருகிறது. இதில் செரீனா வில்லியம்ஸ் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறார். குழந்தை பெற்ற பிறகு மீண்டும் டென்னிஸ் களத்திற்குள் கால்பதிக்க இந்த தொடரை செரீனா வில்லியம்ஸ் அதிக அளவில் நம்பி களமிறங்கியுள்ளார். முதல் செட்டில் வெற்றி பெற்ற செரீனா வில்லியம்ஸ், 2-வது சுற்றில் 35-ம் நிலை வீராங்கனையான சொரானா கிர்ஸ்டீ-ஐ எதிர்கொண்டார். இதில் 6-3, 6-4 என நேர்செட் கணக்கில் செரீனா வில்லியம்ஸ் வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியை பெற அவருக்கு 79 நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது. செரீனா வில்லியம்ஸ் 3-வது சுற்றில் தனது சகோதரியான வீனஸ் வில்லியம்ஸ்சை எதிர்கொள்கிறார். இருவரும் இதற்கு முன் 28 முறை நேருக்குநேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளனர். கடைசியாக இருவரும் 2017 ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் மோதினார்கள். இதில் செரீனா 6-4, 6-4 என வெற்றி பெற்றார். #BNPParibasOpen #IndianWells #Serena

Source: Maalaimalar

English summary

Indian Wells-3rd Circuit gathered together in the Williams sisters showdown

Indian Wells tennis series 3rd round Williams sisters showdown. #IndianWells #BNPParibasOpen