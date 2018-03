ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: இறுதிப்போட்டிக்கு சென்னை தகுதி பெறுமா?- கோவாவுடன் நாளை மோதல்

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டியின் 2-வது அரைஇறுதியின் 2-வது கட்ட போட்டியில் சென்னையின் எப்.சி- கோவா அணிகள் நாளை மோதுகின்றனர்.

சென்னை: ஐ.எஸ்.எல். என்று அழைக்கப்படும் இந்திய சூப்பர் ‘லீக்’ கால்பந்து போட்டி கடந்த நவம்பர் 1-ந்தேதி தொடங்கியது. சென்னை உள்பட பல்வேறு நகரங்களில் நடந்த இந்தப்போட்டியில் 10 அணிகள் பங்கேற்றன. கடந்த 4-ந்தேதியுடன் 90 ‘லீக்’ ஆட்டங்கள் முடிவடைந்தன. இதன் மூலம் பெங்களூர் எப்.சி., சென்னையின் எப்.சி, கோவா, புனே ஆகிய அணிகள் முதல் 4 இடங்களை பிடித்து அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. ஜாம்ஷெட்பூர், கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ், மும்பை சிட்டி, டெல்லி டைனமோஸ், அட்லெடிகோ கொல்கத்தா, நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடட் (கவுகாத்தி) ஆகிய அணிகள் முறையே 5 முதல் 10 இடங்களை பிடித்து போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டன. ஒரு அரைஇறுதியில் பெங்களூர்- புனே அணிகளும், மற்றொரு அரை இறுதியில் சென்னையின் எப்.சி- கோவா அணிகளும் 2 முறை மோத வேண்டும். பெங்களூர்- புனே அணிகள் மோதிய முதல் ஆட்டம் கோல் எதுவுமின்றி ‘டிரா’ செய்தது. 2-வது முறையாக நேற்று மோதிய போட்டியில் பெங்களூர் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. சென்னையின் எப்.சி- கோவா அணிகள் மோதும் 2-வது அரைஇறுதியின் 2-வது கட்ட போட்டி சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நாளை (13-ந்தேதி) நடக்கிறது. இரவு 7 மணிக்கு இந்த ஆட்டம் தொடங்குகிறது. இரு அணிகளும் கோவாவில் மோதிய முதல் கட்ட ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் ‘டிரா’ ஆனது. இதனால் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். சென்னையின் எப்.சி. அணி கோவாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறுமா? என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்குகின்றனர். கடந்த 2013-ம் ஆண்டு சென்னை அணி கோவாவை வீழ்த்தி தான் ஐ.எஸ்.எல். கோப்பையை வென்றது. அதே மாதிரி தற்போது அரைஇறுதியில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு நுழையும் ஆர்வத்துடன் திகழ்கிறது. 2014-ம் ஆண்டு சென்னை அணி அரை இறுதியில் வெளியேறி இருந்தது. அது மாதிரி ஏற்பட்டு விடக்கூடாது எள்பதில் சென்னையின் எப்.சி. கவனமாக உள்ளது. உள்ளூர் ரசிகர்களின் ஆதரவு சென்னை அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும். இதனால் சென்னையின் எப்.சி. 2-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு நுழையும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறது.

Source: Maalaimalar

