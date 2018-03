3 நாடுகள் போட்டி – இந்தியா-வங்காளதேசம் நாளை பலப்பரீட்சை

நிதாஹாஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசத்துடன் நாளை மோதுகிறது.

3 நாடுகள் பங்கேற்கும் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியின் 5-வது ‘லீக்’ ஆட்டம் நாளை நடக்கிறது. இதில் இந்தியா- வங்காளதேசம் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய அணிக்கு இது கடைசி ‘லீக்’ ஆட்டமாகும். 3 போட்டியில் விளையாடி இரண்டில் வென்றது. ஒன்றில் தோற்றது. ஏற்கனவே வங்காளதேசத்தை இந்திய அணி வீழ்த்தி இருந்ததால் நம்பிக்கையுடன் உள்ளது. அதேநேரத்தில் வங்காள தேசம் அணி இலங்கைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்து இருந்தது. அந்த அணி ஒரு வெற்றி, 3 தோல்வியுடன் இருக்கிறது. #NidahasTrophy #NidahasTrophy2018 INDvBAN, BANvIND இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

3 countries in the competition-India-Bangladesh showdown tomorrow

