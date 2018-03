வேகப்பந்து வீச்சு யுனிட்டை வழி நடத்த தயார்- ஷர்துல் தாகூர்

புவனேஸ்வர் குமார், பும்ரா இல்லாத நேரங்களில் அவர்களின் இடத்தில் இருந்து பவுலிங் யுனிட்டை வழி நடத்த தயார் என்று ஷர்துல் தாகூர் கூறியுள்ளார். #NidahasTrophy

இந்தியா – இலங்கை இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கையை இந்தியா பந்து வீச்சாளர்கள் 19 ஓவரில் 160 ரன்னுக்குள் கட்டுப்படுத்தினர். தொடக்கத்தில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இலங்கை பேட்ஸ்மேன்கள் பின்னர் ரன்குவிக்க திணறினார்கள். ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டியில் புவனேஸ்வர் குமார் மற்றும் பும்ரா ஆகியோர் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான உள்ளனர். இவர்களுக்கு பேக்-அப் பந்து வீச்சாளரான 26 வயதான ஷர்துல் தாகூர் வளர்ந்து வருகிறார். இவர் நேற்றைய போட்டியில் நான்கு விக்கெட்டுக்கள் வீழ்த்தினார். புவனேஸ்வர் குமார், பும்ரா விளையாடாத நிலையில் அவர்கள் பணியை முன்னிலையில் இருந்து எடுத்துச் செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் என ஷர்துல் தாகூர் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து ஷர்துல் தாகூர் கூறுகையில் ‘‘நான் சவாலை விரும்புகிறேன் என்பதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். இதை நான் சவாலா எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அணியில் மூத்த வீரர்கள் விளையாடாத நேரத்தில், நான் அந்த இடத்தை நிரப்பிக் கொள்ள தயாராகுவேன். இதற்கு முன்பு வேறு அணிகளுக்காக விளையாடும்போதும், இந்த பணியை செய்துள்ளேன். ரஞ்சி டிராபியில் ஜாகீர்கான், தவால் குல்கர்னி, அஜித் அகர்கர் உடன் மும்பை அணிக்காக நான் விளையாடியுள்ளேன். சீனியர் வீரர்கள் ஓய்வில் இருக்கும்போது, வேகப்பந்து வீச்சிற்கு முன்னிலை வகித்து அணியை நடத்திச் சென்றுள்ளேன்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

