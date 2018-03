ஓய்விற்கு பின் ஐ.பி.எல் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவேன்- விராட் கோலி

நிதாஹாஸ் முத்தரப்பு போட்டியில் விளையாடாமல் ஓய்வு எடுத்து வரும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி ஐ.பி.எல் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார். #viratkohli

புதுடெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி இலங்கையில் நடைபெற உள்ள நிதாஹாஸ் முத்தரப்பு போட்டியில் விளையாட வில்லை. அவர் தற்சமயம் ஓய்வு பெற்று வருகிறார். தனது ஓய்வு குறித்து பேசிய அவர், ‘விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஓய்வு என்பது மிகவும் முக்கியம். கிரிக்கெட்டில் ஏற்படும் பணிசுமை எனக்கு மிகவும் கடினமாக உள்ளது. நான் தற்போது ஓரே இடத்தில் அமர்ந்து ஓய்வு எடுக்கிறேன். நான் மைதானத்தில் இருப்பதற்கும், வீட்டில் இருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. வீட்டில் அமைதியாக இருக்க விரும்புகிறேன். ஓய்வு எடுக்கும் போது மனம், உடல் அமைதியடைகின்றன. அதனால் புத்துணர்வு ஏற்படும். ஓய்வு முடிந்து ஐ.பி.எல். போட்டியில் விளையாடும் போது சிறப்பாக செயல்படுவேன்’ இவ்வாறு விராட் கோலி தெரிவித்தார். #viratkohli

Source: Maalaimalar

English summary

The PLA after retirement. I will perform better in the competition-Virat Kohli

Nitha has not played in competition rest coming tripartite Indian cricketers PLA go to Virat Kohli.