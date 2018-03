இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோதுவது இலங்கையா-வங்காளதேசமா?- நாளை கடைசி ஆட்டம்

இலங்கை-வங்காளதேசம் அணிகள் நாளை நடைபெறும் கடைசி ‘லீக்’ ஆட்டத்தில் மோதுகின்றன. இந்திய அணியுடன் இறுதிப்போட்டியில் மோதுவது யார் என்பது இந்த போட்டியில் தெரியவரும். #NidahasTrophy2018

கொழும்பு: இந்தியா, இலங்கை, வங்காளதேசம் ஆகிய 3 நாடுகள் பங்கேற்கும் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி கொழும்பில் கடந்த 6-ந்தேதி தொடங்கியது. இந்தப்போட்டியில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா 2 முறை மோத வேண்டும். ‘லீக்’ முடிவில் புள்ளிகள் அடிப்படையில் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். இந்திய அணிக்கு ‘லீக்’ ஆட்டம் முடிந்துவிட்டது. 4 ஆட்டத்தில் 3 வெற்றி, 1 தோல்வியுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று முதல் இடத்தை பிடித்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்திய அணியுடன் இறுதிப்போட்டியில் மோதுவது இலங்கையா? வங்காளதேசமா? என்பது நாளை (16-ந்தேதி) தெரியவரும். இரு அணிகளும் நாளை நடைபெறும் கடைசி ‘லீக்’ ஆட்டத்தில் மோதுகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணி 18-ந்தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். இரு அணிகளுமே 1 வெற்றி, 2 தோல்வியுடன் 2 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளன. இலங்கை அணி ஏற்கனவே வங்காளதேசத்திடம் 214 ரன் குவித்தும் தோற்றது. இதனால் அதற்கு பதிலடி கொடுத்து இறுதிப்போட்டிக்கு நுழையும் ஆர்வத்தில் இருக்கிறது. வங்காளதேச அணி ஏற்கனவே இலங்கையை வீழ்த்தி இருந்ததால் மீண்டும் தோற்கடித்து இறுதிப்போட்டிக்கு நுழைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளது.

Source: Maalaimalar

