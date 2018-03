யுவராஜ்சிங்கை முந்தினார், ரோகித் சர்மா

முத்தரப்பு 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்றை ஆட்டத்தில் 5 சிக்சர் அடித்ததன் மூலம் அதிக சிக்சர் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை யுவராஜ்சிங்கிடம் இருந்து ரோகித் சர்மா தட்டிப்பறித்தார். #RohitSharma #YuvrajSingh

இந்திய பொறுப்பு கேப்டன் ரோகித் சர்மா நேற்றைய ஆட்டத்தில் 5 சிக்சர், 5 பவுண்டரியுடன் 89 ரன்கள் திரட்டினார். இது அவரது 13-வது அரைசதமாகும். மேலும், 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்சர் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை யுவராஜ்சிங்கிடம் இருந்து ரோகித் சர்மா தட்டிப்பறித்தார். இந்த வகையில் ரோகித் சர்மா 75 சிக்சருடன் முதலிடத்திலும் (78 ஆட்டம்), யுவராஜ்சிங் 74 சிக்சருடன் 2-வது இடத்திலும் (58 ஆட்டம்), சுரேஷ் ரெய்னா 54 சிக்சருடன் 3-வது இடத்திலும் (72 ஆட்டம்) உள்ளனர். சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் ஒட்டுமொத்தத்தில் அதிக சிக்சர் நொறுக்கியவர்களில் வெஸ்ட் இண்டீசின் கிறிஸ் கெய்ல் (103 சிக்சர்) முதலிடம் வகிக்கிறார்.

