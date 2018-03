3 நாடுகள் மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணி அறிவிப்பு – ஜுலன்கோசுவாமிக்கு இடம்

இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய 3 நாடுகள் பங்கேற்கும் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான அணியில் ஓய்வில் இருந்த பந்துவீச்சாளர் ஜூலன் கோசுவாமி இடம் பிடித்துள்ளார்.

மும்பை: இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய 3 நாடுகள் பங்கேற்கும் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 22-ந்தேதி முதல் 31-ந்தேதி வரை மும்பையில் நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருந்த பந்துவீச்சாளர் ஜூலன் கோசுவாமி அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். ஹர்மன்பிரித் கபூர் கேப்டனாகவும், ஸ்மிருதி மந்தனா துணை கேப்டனாக வும் உள்ளார். அணி விவரம்:- ஹர்மன்பிரீத்கபூர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, மிதாலி ராஜ், வேதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஜெமீமா ரோட்ரிகஸ், அனுஜா பட்டீல், தீப்தி சர்மா, தன்யா பாட்டியா (விக்கெட் கீப்பர்), பூனம் யாதவ், என்தா பிஸ்ட், ஜூலன் கோசுவாமி, ஹில்கா பாண்டே, பூஜா வஸ்த் ரகர், ரூமேலிதார், மோனா மேஷ்ரம். இந்திய அணி தொடக்க ஆட்டத்தில் ஆஸ்தி ரேலியாவை 22-ந்தேதி சந்திக்கிறது. 25-ந்தேதி இங்கிலாந்துடன் மோதுகிறது. 26-ந்தேதி ஆஸ்திரேலியா வுடனும் 29-ந்தேதி இங்கிலாந்துடனும் மீண்டும் மோதுகிறது.

