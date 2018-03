இரானி கோப்பை- வாசிம் ஜாபரின் இரட்டை சதத்தால் விதர்பார் 598-3

ரெஸ்ட் ஆப் இந்தியா அணிக்கெதிராக வாசிம் ஜாபர் இரட்டை சதம் அடிக்க விதர்பா 2-வது நாள் முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 598 ரன்கள் குவித்துள்ளது. #ROIvVidar

ரஞ்சி டிராபி சாம்பியன் விதர்பா – ரெஸ்ட் ஆப் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரானி கோப்பை போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. ஐந்து நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டியான இந்த ஆட்டம் நேற்று நாக்பூரில் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற விதர்பா அணி கேப்டன் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். அதன்படி கேப்டன் பாஸல், சஞ்சய் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் அடித்தனர். விதர்பா அணி 101 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது முதல் விக்கெட்டை இழந்தது. சஞ்சங் 53 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். பாஸல் 89 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையிலும் ஆட்டமிழந்தனர். பாஸல் அவுட்டாகும்போது விதர்பா 218 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 3-வது விக்கெட்டுக்கு வாசிம் ஜாபர் உடன் கணேஷ் சதிஷ் ஜோடி சேர்ந்தார். ஜாபர் சிறப்பாக விளையாடி சதம் அடித்தார். இந்த ஜோடி நேற்றைய முதல் நாள் ஆட்டம் முடியும்வரை ஆட்டமிழக்கவில்லை. நேற்றைய முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் விதர்பா 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 289 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. ஜாபர் 113 ரன்னுடனும், கணேஷ் சதிஷ் 29 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இன்று 2-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. இருவரும் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடினார்கள். வாசிம் ஜாபர் இரட்டை சதமும், கணேஷ் சதிஷ் சதமும் அடித்தனர். விதர்பாவின் ஸ்கோர் 507 ரன்னாக இருக்கும்போது கணேஷ் 120 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். இந்த ஜோடி 3-வது விக்கெட்டுக்கு 289 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து 4-வது விக்கெட்டுக்கு ஜாபர் உடன் வான்கடே ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடியும் சிறப்பாக விளையாடியது. வித்ர்பா 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 598 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது இன்றைய 2-வது நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. ஜாபர் 285 ரன்களுடனும், வான்கடே 44 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

Irani Cup-Wasim Jaffer’s double by vidhar see 598-3

Rest of India team against Wasim Jaffer hit Vidarbha double 2-at the end of the day, at least 3 wk izhapri