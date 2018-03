ஸ்மித்தை டுவிட்டரில் கடும் தாக்கு- ஹேக்கர்ஸ் என்கிறார் பிலாண்டர்

ரபாடா விஷயத்தில் பிலாண்டர் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஸ்மித்தை கடுமையாக தாக்கி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இது ஹேக்கர் வேலை என பிலாண்டர் கூறியுள்ளார்.

போர்ட் எலிசபெத்தில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்டில் ராபாடா – ஸ்மித் இடையே நடைபெற்ற மோதல் காரணமாக ரபாடாவிற்கு இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட தடைவிதிக்கப்பட்டது இதற்கு கடும் விமர்சனம் எழும்பியுள்ளது. இந்நிலையில் தென்ஆப்பிரிக்காவின் மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான வெர்னன் பிலாண்டர் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஸ்மித்தை கடுமையாக தாக்கி ஒரு செய்தி பதிவுடப்பட்டிருந்தது. பிலாண்டரை பின்தொடரும் ஒரு லட்சத்து 85 ஆயிரும் பேருக்கு இந்த செய்தி சென்றடைந்தது. இதுகுறித்து பிலாண்டரிடம் கேட்கப்பட்டது. அப்போது நான் ஸ்மித்தை குறித்து தவறாக பதிவிடவில்லை. எனது டுவிட்டர் அக்கவுண்ட் ஹேக் செய்யப்பட்டு, வேறு நபர் பதிவிட்டுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். பிலாண்டர் டுவிட்டரில் ‘‘இருவரும் மோதிக்கொண்ட சம்பவத்தை நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால், அந்த சம்பத்தை பின்னர் பார்க்கும்போது ரபாடா இடிக்கும் வகையில் ஸ்மித் தோளை கொடுத்துள்ளார். ஸ்மித் அந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்து இருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரையில் அவரும் குற்றவாளிதான். சில கால்பந்து வீரர்கள் பெனால்டி வாய்ப்பாக செய்யும் தந்திரம் செய்யும் முயற்சியை இவர் செய்தாரா?’’ என்று பதிவிட்டிருந்தது. இது என்னுடைய பதிவு இல்லை. யாரோ ஒருவர் ஹேக் செய்து பதிவுட்டுள்ளனர் என்று பிலாண்டர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Source: Maalaimalar

English summary

Smith says the attack on Twitter-hekkarsh philonder

In the case of philonder rubada Twitter page strongly attacked Smith had been registered. This hack