6 வருடத்திற்குப் பிறகு இலங்கை செல்கிறது இங்கிலாந்து

மூன்று வகை கிரிக்கெட் தொடரிலும் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து அணி 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இலங்கை செல்கிறது. #SLvENG

இங்கிலாந்து அணி மூன்று வகை கிரிக்கெட்டிலும் விளையாடுவதற்காக இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் இலங்கை செல்கிறது. கடந்த 2012-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்து அணி இலங்கை சென்று இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. அதை 1-1 என இங்கிலாந்து டிரா செய்திருந்தது. 2007-ம் ஆண்டு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. அதன்பின் தற்போதுதான் மூன்று டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் முதலில் தொடங்குகிறது. அக்டோபர் 10-ந்தேதி முதல் ஒருநாள் போட்டியும், 13-ந்தேதி 2-வது ஒருநாள் போட்டியும் தம்புல்லாவில் நடக்கிறது. 3-வது ஒருநாள் போட்டியும், 4-வது ஒருநாள் போட்டியும் முறையே 17 மற்றும் 20-ந்தேதிகளில் பல்லேகேலேயில் நடக்கிறது. ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி போட்டி கொழும்பில் நடக்கிறது. ஒரேயொரு டி20 போட்டி 27-ந்தேதி கொழும்பில் நடக்கிறது. அதன்பின் முதல் டெஸ்ட் காலேயில் நவம்பர் 6-ந்தேதி முதல் 10-ந்தேதி வரையும், 2-வது டெஸ்ட் நவம்பர் 14-ந்தேதி முதல் 18-ந்தேதி வரை பல்லேகேலேயிலும், 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் நவம்பர் 23-ந்தேதி முதல் 27-ந்தேதி வரை எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் நடக்கிறது.

Source: Maalaimalar

English summary

After 6 years goes to England in Sri Lanka

Three types of cricket series in order to play in the England team after 6 years in Sri Lanka. #SLvENGஇங