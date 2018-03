ஐசிசி உலகக்கோப்பை குவாலிபையர் சூப்பர் சிக்ஸ்- வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தியது ஆப்கானிஸ்தான்

ஐசிசி உலகக்கோப்பை குவாலிபையர் சூப்பர் சிக்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீசை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அசத்தல் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஐசிசி உலகக்கோப்பை குவாலிபையர் தொடர் ஜிம்பாப்வேயில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் சுற்றில் முடிவில் சூப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்கு ஆறு அணிகள் தகுதிப் பெற்றது. இன்று நடைபெற்ற ஒரு போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் – ஆப்கானிஸ்தான் மோதின. டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி கிறிஸ் கெய்ல், லெவிஸ் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். கெய்ல் 1 ரன்னிலும், லெவிஸ் 25 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் வந்த ஹெட்மையர் 15 ரன்னிலும், சாமுவேல்ஸ் 36 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் திணறியது. அதன்பின் வந்த சாய் ஹோப் 43 ரன்கள் அடிக்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் 50 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 197 ரன்கள் சேர்த்தது. பின்னர் 198 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆப்கானிஸ்தான் களம் இறங்கியது. 3-வது வீரராக களம் இறங்கிய ரஹ்மத் ஷா 68 ரன்களும், மொஹமது நபி 31 ரன்களும் அடிக்க 47.4 ஓவரில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 198 ரன்கள் எடுத்து 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

Source: Maalaimalar

English summary

ICC World Cup Super six guvalibaiyar-West down in Afghanistan indeesu

ICC World Cup Super six in West guvalibaiyar indeesu down 3 wickets to Afghanistan