கிரிக்கெட் வாரியத்திடமும் மனைவி புகார்: முகமதுசமி மீது நடவடிக்கை பாயுமா?

முகமது சமியின் மனைவி போலீசில் அளித்த புகாரின் நகலை வக்கீல் மூலம், இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்துக்கு அனுப்பி உள்ளார். இதனால் சமிக்கு மேலும் சிக்கல் உருவாகி இருக்கிறது. #MohammedShami

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி. இவர் மீது மனைவி ஹசின் ஜஹென் பல புகார்களை கூறினார். பல பெண்களுடன் தொடர்பு வைத்து கொண்டு தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாக போலீசில் புகார் செய்தார். மேலும் முகமது சமி சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் பாகிஸ்தான் பெண்ணிடம் இருந்து பணம் வாங்கினார் என்று கூறினார். இதையடுத்து முகமது சமி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதனால் முகமது‌ஷமியின் ஒப்பந்தத்தை கிரிக்கெட் வாரியம் நிறுத்தி வைத்து உள்ளது. இந்த நிலையில் ஹசின் ஜஹென் தான் போலீசில் அளித்த புகாரின் நகலை வக்கீல் மூலம், இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நிர்வாக கமிட்டி தலைவர் வினோத் ராய்க்கு அனுப்பி உள்ளார். இதனால் முகமது ‌ஷமிக்கு மேலும் சிக்கல் உருவாகி இருக்கிறது. ஏற்கனவே அவரது ஒப்பந்தம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கிரிக்கெட் வாரியத்திடமும் மனைவி புகார் செய்துள்ளதால் முகமது ‌ஷமியின் பெயரை பரிசீலிக்கும் வாய்ப்பு குறைவு. மனைவியின் குற்றச்சாட்டுகளில் கருத்து மீண்டு வந்தால் தான் அவருக்கு நிம்மதி ஏற்படும். அதுவரை அவர் அணிக்கு தேர்வாவது மிக கடினம். மேலும் அவர் மீது சூதாட்ட புகார் கூறப்பட்டு இருப்பதால் அதுபற்றி விசாரிக்க குழுவை கிரிக்கெட் வாரியம் நியமிக்கும் என தெரிகிறது.

Source: Maalaimalar

English summary

His wife told the Cricket Board to crack down on the flow of complaints: mohammedsami?

Mohammad Sami’s wife gave police a copy of the complaint filed by a lawyer, the Indian Cricket Board has sent to