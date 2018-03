இரானி கோப்பை- முச்சதத்துடன் சாதனைகளையும் தவற விட்ட வாசிம் ஜாபர்

இரானி கோப்பை போட்டியில் விதர்பா வீரர் வாசிம் ஜாபர் முச்சதம் அடிக்கு வாய்ப்புடன் சாதனைகளையும் தவறவிட்டார். #IraniCup

ரெஸ்ட் ஆப் இந்தியா – விதர்பா இடையிலான இரானி கோப்பை போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற விதர்பா அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. விதர்பா அணியின் 40 வயதான மூத்த வீரர் வாசிம் ஜாபர் 3-வது வீரராக களம் இறங்கி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். முதல் நாளில் சதம் அடித்த வாசிம் ஜாபர், நேற்றைய 2-வது நாளில் இரட்டை சதம் அடித்தார். இவரது இரட்டை சதத்தால் விதர்பா 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 598 ரன்கள் குவித்திருந்தது. வாசிம் ஜாபர் 285 ரன்களுடனும், வான்கடே 44 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இன்றைய 3-வது நாள் ஆட்டம் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குவதாக இருந்தது. மழை பெய்த காரணத்தில் ஆட்டம் தொடங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது. மழை நின்று மைதானம் தயார் ஆனதும் மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பின் ஆட்டம் தொடங்கியது. 285 ரன்கள் எடுத்திருந்த வாசிம் ஜாபர் இன்றைய ஆட்டத்தில் மேலும் ஒரு ரன்கள் மட்டும் எடுத்து 286 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். 14 ரன்களில் முச்சதத்தை தவறவிட்ட வாசிம் ஜாபர், பல சாதனைகளையும் தவறவிட்டுள்ளார். 431 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 34 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சருடன் 286 ரன்கள் சேர்த்த வாசிம் ஜாபர், முதல்தர போட்டியில் 40 வயதிற்கு மேல் 250 ரன்கள் அடித்த முதல் இந்தியரும், முதல் ஆசிய வீரரும் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். முச்சதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை தவறவிட்டார். இரானி கோப்பையில் ஒரு இன்னிங்சில் அதிக ரன்கள் குவித்த முரளி விஜய் (266 ரன்கள் 2012-13 சீசன்) சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

