ஐபிஎல் தொடரில் சுனில் நரைன் பந்து வீச சிக்கல்?

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் டி20 தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைன் பந்து வீச்சில் சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் எழும்பியுள்ளது. #IPL2018 #KKR

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைன். டி20 தொடரில் அபாரமாக பந்து வீசும் திறமை படைத்தவர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக விளையாடாத நேரத்தில், முன்னணி டி20 லீக் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறார். தற்போது பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் லாகூர் குவாலண்டர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் லாகூர் குவெட்டா கிளாடியேட்டர்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டு விளையாடியது. இந்த போட்டியின்போது சுனில் நரைன் பந்து வீச்சில் சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு அறிக்கை அளிக்க இருக்கிறது. ரிப்போர்ட் என்ற அடிப்படையில் புகார் கூறப்பட்டுள்ளதால் தொடர்ந்து பந்து வீச அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம்தான் சுனில் நரைன் பந்து வீச்சு குறித்து முடிவு செய்யும். இதனால் அடுத்த மாதம் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடரில் சுனில் நரைன் பங்கேற்பாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் தக்கவைத்துக் கொண்ட இரண்டு வீரர்களில் சுனில் நரைனையும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக 6 டெஸ்ட், 65 ஒருநாள் மற்றும் 48 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சுனில் நரைனின் பந்து வீச்சு மீது கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஐசிசி விதிமுறைக்கு மாறாக பந்து வீசுவதாக புகார் எழுந்தது. இதனால் 2015-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகிய நரைன், தனது பந்து வீச்சை சரிசெய்து கொண்டு மீண்டும் அணிக்கு திரும்பினார். அதன்பின் 2016-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியின்போது புகார் கூறப்பட்டது. அப்போது ஐசிசியின் அதிகாரப்பூர்வ பந்து வீச்சு மையத்தில் பந்து வீசி, 15 டிகிரிக்கு உட்பட்டே கை வளைக்கப்படுகிறது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் உத்தரவிட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #IPL2018 #KKR #IPL11

Source: Maalaimalar

English summary

IPL Sunil Narain to Bowl in the series trouble?

Islamic Republic of Pakistan Super League T20 series in West bowling leg-spinner Sunil Narain indeesh doubt.