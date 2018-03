மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டை வீழ்த்தி சாம்பியனாக விரும்புகிறோம்- கெவின் டி ப்ரூயின்

மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்ய விரும்புகிறோம் என மான்செஸ்டர் சிட்டி வீரர் கெவின் டி ப்ரூயின் தெரிவித்துள்ளார்.

இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி முதல் இடத்தில் உள்ளது. இதுவரை விளையாடியுள்ள 30 போட்டிகள் முடிவில் 26 வெற்றி, 3 டிரா, ஒரு தோல்வியுடன் 81 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளது. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 30 ஆட்டங்களில் 20 வெற்றி, 5 டிரா, 5 தோல்விகளுடன் 65 புள்ளிகள் பெற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளது. இன்னும் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று விடும். மார்ச் 31-ந்தேதி எவர்டன் அணியையும், ஏப்ரல் 7-ந்தேதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியையும் எதிர்கொள்கிறது. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்ய விரும்புகிறோம் என்ற மான்செஸ்டர் சிட்டி நடுகள வீரர் கெவின் டி ப்ரூயின் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ப்ரூயின் கூறுகையில் ‘‘மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் அனைத்து வீரர்களும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல விரும்புகிறோம்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

