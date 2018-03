3-வது டெஸ்டில் இடம்பெற வாய்ப்பில்லை- ஸ்டெயின்

கேப்டவுனில் நடைபெற இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான 3-வது டெஸ்டில் பங்கேற்க வாய்ப்பில்லை என்று ஸ்டெயின் கூறியுள்ளார். #SAvAUS

தென்ஆப்பிரிக்கா அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டெயின். கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ஆஸ்திரேலியா சென்று விளையாடியபோது, இவரின் தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதற்காக ஸ்டெயின் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார். நீண்ட நாள் ஓய்விற்குப் பிறகு இந்தியாவிற்கு எதிராக நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் பங்கேற்றார். கேப்டவுனில் நடைபெற்ற போட்டியின்போது பந்து வீசிய ஸ்டெயினுக்கு இடது கால் பாதத்தில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் 2-வது இன்னிங்சில் பந்து வீசவில்லை. அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டு டெஸ்டிலும் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை. தற்போது தென்ஆப்பிரிக்கா அணி ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக நான்கு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரண்டு போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில் 3-வது டெஸ்ட் வருகிற 23-ந்தேதி கேப்டவுனில் நடக்கிறது. 2-வது டெஸ்டின்போது ரபாடாவிற்கு இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட தடைவிதிக்கப்பட்டது. இதனால் கேப்டவுன் டெஸ்டில் ரபாடா இடம்பிடிக்கமாட்டார். ரபாடா இல்லாதது தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாகும். இதை ஈடுகட்ட ஸ்டெயின் 3-வது டெஸ்டில் இடம்பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தான் இன்னும் தயாராகவில்லை என்று ஸ்டெயின் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஸ்டெயின் கூறுகையில் ‘‘தனது காலில் கொஞ்சம் வலி இருக்கிறது. டெஸ்டில் களமிறங்கி பாதி ஆட்டத்தில் வெளியேறுவதை என்னால் கர்ப்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது’’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Maalaimalar

