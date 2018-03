இண்டியன் வெல்ஸ்- அரையிறுதியில் நம்பர் ஒன் ஹாலெப், வீனஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸின் அரையிறுதியில் நம்பர் ஒன் வீராங்கனை ஹாலெப், முன்னணி வீராங்கனை வீனஸ் வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தனர். #IndianWells

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவின் இண்டியன் வெல்ஸ் நகரில் இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் (பின்பி பரிபாஸ் ஓபன்) நடைபெற்று வருகிறது. பெண்களுக்கான அரையிறுதி ஒன்றில் முன்னணி வீராங்கனையான வீனஸ் வில்லியம்ஸ் டேரியா கசட்கினாவை எதிர்கொண்டார். இதில் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் 6-4, 4-6, 5-7 போராடி தோல்வியடைந்தார். இந்த ஆட்டம் சுமார் 3 மணி நேரம் நீடித்தது. ஒரு கட்டத்தில் 3-வது செட்டில் கசட்கினா 4-5 என பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார். கடைசி கேம்ஸில் 30-0 என முன்னிலையில் இருந்த வீனஸ் வில்லியம்ஸ் தொடர்ந்து தவறு செய்ததால் இந்த செட்டை இழந்தார். இதனால் 5-5 என ஸ்கோர் சமநிலை பெற்றது. அதன்பின் கசட்கினா 7-5 என வெற்றி பெற்றார். 20 வயதே ஆன கசட்கினா ரஷியாவைச் சேர்ந்தவர். டேரியா கசட்கினாவை மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நம்பர் ஒன் வீராங்கனை சிமோனா ஹெலெப் ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகாவை எதிர்கொண்டார். இதில் 44-வது நிலை வீராங்கனையான நவோமி 6-3, 6-0 என ஹாலெப்பை நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அதிர்ச்சியூட்டினார்.

நவோமி ஒசாகா இறுதிப் போடடியில் நவோமி ஒசாகா – டேரியா கசட்கினா பலப்பரீட்சை நடத்துகிறார்கள்.

Source: Maalaimalar

