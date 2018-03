சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதி அட்டவணை- லிவர்பூல் – மான்செஸ்டர் சிட்டி பலப்பரீட்சை

சாம்பியன்ஸ் லீக் காலிறுதியில் லிவர்பூல் – மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. பார்சிலோனா ரோமா அணியை எதிர்கொள்கிறது. #UCLDraw

ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் யூனியன் சார்பில் ஆண்டுதோறும் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடர் நடத்துப்பட்டு வருகிறது. இந்த தொடரில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடத்தப்படும் முன்னணி கிளப் லீக் தொடரில் பங்கேற்கும் முன்னணி அணிகள் பங்கேற்கும். 2017-18 சீசனின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுகள் கடந்த வாரத்துடன் முடிவடைந்தது. அதில் யுவான்டஸ் (இத்தாலி), ரியல் மாட்ரிட் (ஸ்பெயின்), செவியா (ஸ்பெயின்), பேயர்ன் முனிச் (ரஷியா), லிவர்பூல் (இங்கிலாந்து), மான்செஸ்டர் சிட்டி (இங்கிலாந்து), பார்சிலோனா (ஸ்பெயின்), ரோமா (இத்தாலி) ஆகிய 8 அணிகள் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. காலிறுதியில் யார் யார் உடன் மோதுவது என்பதற்கான குலுக்கல் முறை நடைபெற்றது. இதன்முடிவில் யுவான்டஸ் – ரியல் மாட்ரிட், செவியா – பேயர்ன் முனிச், லிவர்பூல் – மான்செஸ்டர் சிட்டி, பார்சிலோனா – ரோமா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. காலிறுதி ஆட்டங்கள் இரண்டு லெக்காக நடைபெறும். இரண்டு லெக் முடிவில் அதிக கோல் அடிக்கும் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். #UCLdraw #Barcelona #MANCITY #RealMadrid

