அதிரடி ஆட்டத்தால் ஹீரோவான தினேஷ் கார்த்திக்- குவியும் பாராட்டுக்கள்

முத்தரப்பு டி20 தொடரில் கடைசி பந்தில் சிக்சர் அடித்து இந்தியாவிற்கு வெற்றி தேடி தந்த தினேஷ் கார்த்திக்கிற்கு பல விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் பாராட்டுக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். #NidahasTrophy #INDvBAN #DineshKarthik

புதுடெல்லி: இலங்கையில் நடைபெற்ற நிதாஹாஸ் டி20 முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா – வங்காள தேச அணிகள் நேற்று பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் இந்திய வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் சிறப்பாக விளையாடினார். வெற்றிக்கு 34 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில் அதிரடியாக விளையாடிய தினேஷ் கார்த்திக் 8 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர், 2 பவுண்டரி உட்பட 29 ரன்கள் எடுத்து அணியை வெற்றி பெற செய்தார். வெற்றி பெற கடைசி பந்தில் 5 ரன்கள் தேவை என்ற தினேஷ் கார்த்திக் அடித்த சிக்சர் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அவரது ஆட்டத்தை மைதானத்தில் இருந்த அனைவரும் பாராட்டினர். அதே போல் பல வீரர்கள் டுவிட்டரிலும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி, இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி, முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுகர், பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன், மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல், விளையாட்டுத்துறை மந்திரி ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் மற்றும் பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் தினேஷ் கார்த்திக்கிற்கு பாராட்டுக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் தினேஷ் கார்த்திக்கிற்கு பாராட்டுகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். #NidahasTrophy #INDvBAN #DineshKarthik #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Action hero game by Dinesh Karthik-accolades

In the last ball of the series of tripartite T20 beat India a victory for sixes was searching for Dinesh Karthik p