காமன்வெல்த் போட்டி – சுஷில்குமார் பெயர் இடம் பெறுவதில் குளறுபடி

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற உள்ள காமன்வெல்த் போட்டியின் அதிகார பூர்வமான இணையதளத்தில் சுஷில்குமார் பெயர் இடம் பெறாததால் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டாரா? என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டது.

காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி வருகிற 4-ந்தேதி ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கோல்டுகோஸ்ட் நகரில் தொடங்குகிறது. இதில் மல்யுத்த போட்டியில் 74 கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய வீரர் சுஷில்குமார் பங்கேற்கிறார். இந்த நிலையில் காமன்வெல்த் போட்டியின் அதிகார பூர்வமான இணையதளத்தில் வீரர்களின் பட்டியலில் சுஷில்குமார் பெயர் இடம் பெறவில்லை. இதனால் சுஷில்குமார் காமன்வெல்த் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டாரா? என்ற பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் சார்பில் காமன்வெல்த் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் விவரம் அளித்தபோது சுஷில்குமார் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆனால் காமன்வெல்த் இணையதளத்தில் அவரது பெயர் இல்லை. இதற்கு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

Source: Maalaimalar

