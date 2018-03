கண்ணீர் விட்டு அழுத ஸ்மித்திற்கு ஆறுதல் கூறிய அஸ்வின்

பந்தை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் சிக்கிய ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் ஸ்மித் கண்ணீர் விட்டு அழுதியதற்கு அஸ்வின் தனது ஆறுதலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். #Stevesmith

கேப் டவுனில் நடைபெற்ற தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான 3-வது டெஸ்டில் பந்தை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் ஸ்மத், வார்னர் ஓராண்டு தடையும், பான்கிராப்ட் 9 மாதம் தடையும் பெற்றனர். தென்ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து உடனடியாக ஆஸ்திரேலியா சென்ற ஸ்மித், சிட்னியில் பேட்டியளித்தார். தனது செயலுக்காக மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்ட ஸ்மித், கதறி அழுதார். அவரால் தொடர்ச்சியாக பேச முடியவில்லை. அவரது பேட்டி அனைவரையும் கண்கலங்க வைத்தது. ஸ்மித் கண்ணீர் விட்டு அழுதியதற்காக அஸ்வின் தனது ஆறுதலுடன், ஆதரவையும் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அஸ்வின் தனது டுவிட்டரில் ‘‘ஸ்மித், உலகம் உங்களை அழ வேண்டும் என்று விரும்பியது. நீங்கள் அழுது முடித்த பிறகு, அவர்கள் திருப்தியடைந்தாகவும், இதுவரை இல்லாத சந்தோசத்தை பெற்றதாகவும் உணர்வார்கள். அனுதாபம் என்பது வார்த்தையாக மட்டும் அல்லாமல், மக்களிடம் இருந்திருக்க வேண்டிய ஓர் உணர்வு. இந்த பிரச்சினையில் இருந்து வெளிவர கடவுள் ஸ்மித் மற்றும் பான்கிராப்ட் ஆகியோருக்கு அனைத்து வகை வலிமையும் கொடுப்பார் வார்னர் இந்த சம்பவத்தில் இருந்து போராடி வெளி வரவேண்டும். அவர்களுடைய வீரர்கள் சங்கம் அனைத்து வகை ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்’’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: Maalaimalar

English summary

Smith consolation in tears and wept saying Ashwin

This affair damaged the ball caught in the Australia Captain Smith tears aluthiyadarku Ashwin his