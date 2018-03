ஜோகன்னஸ்பர்க் டெஸ்ட்- அம்லா சொதப்பல்- மார்கிராம் அசத்தல் சதம்

ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்று வரும் 4-வது டெஸ்டில் அம்லா 27 ரன்னில் ஆட்டமிழந்த நிலையில், மார்கிராம் சிறப்பாக விளையாடி சதம் அடித்தார். #SAvAUS

தென்ஆப்பிரிக்கா – ஆஸ்திரேலியா இடையிலான நான்காவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் ஜோகன்னஸ்பர்க் வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற தென்ஆப்பிரிக்கா அணி கேப்டன் டு பிளிசிஸ் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். ஆஸ்திரேலியா அணியில் வார்னர், பான்கிராப்ட், ஸ்மித் ஆகியோருக்குப் பதிலாக ரென்ஷா, ஜோ பேர்ன்ஸ் மற்றும் ஹேண்ட்ஸ்காம்ப் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டனர். அதேபோல் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இடம்பெறவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக புதுமுக வீரர் சேயர்ஸ் இடம்பிடித்துள்ளார். தென்ஆப்பிரிக்கா அணியில் மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படவில்லை. அம்லா விக்கெட்டை வீழ்த்திய சந்தோசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வீரர்கள் டீன் எல்கர், மார்கிராம் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். டீன் எல்கர் 19 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து மார்கிராம் உடன் ஹசிம் அம்லா ஜோடி சேர்ந்தார். சிறப்பாக விளையாடிய மார்கிராம் 90 பந்தில் 7 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் அரைசதம் அடித்தார். இவரது அரைசதத்தால் தென்ஆப்பிரிக்கா முதல்நாள் மதிய உணவு இடைவேளை வரை 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 88 ரன்கள் எடுத்தது. அப்போது மார்கிராம் 53 ரன்னுடனும், அம்லா 13 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர். உணவு இடைவேளை முடிந்து ஆட்டம் தொடங்கியதும் மார்கிராம் தனது ஆட்டத்தில் வேகத்தை கூட்டினார். ஆனால் அம்லா 27 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டம் இழந்தார். அம்லா ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக கடந்த மூன்று டெஸ்டுகளில் 0, 8, 56, 27, 31, 31 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தார்.

சதமடித்த சந்தோசத்தில் மார்கிராம் அடுத்து மார்கிராம் உடன் டி வில்லியர்ஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். மார்கிராம் 152 பந்துகளை சந்தித்து 11 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் சதத்தை எட்டினார். இது அவரின் 4-வது சதமாகும். தென்ஆப்பிரிக்கா தேனீர் இடைவேளையின் போது 55 ஓவரில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 177 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. மார்கிராம் 111 ரன்களுடனும், டி வில்லியர்ஸ் 8 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். தேனீர் இடைவேளை முடிந்து ஆட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

