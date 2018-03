ஐபிஎல் 2018- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் போட்டி அட்டவணை மாற்றம்

கர்நாடகா மாநில தேர்தலின் வாக்குப்பதிவு மே 12-ந்தேதி நடைபெற இருப்பதால், ஆர்சிபி போட்டி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. #IPL2018 #RCB

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 11-வது சீசன் வருகிற 7-ந்தேதி (ஏப்ரல்) மும்பையில் தொடங்குகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் 8 அணிகளில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியும் ஒன்று. ஆர்சிபி பெங்களூர் எம்.சின்னசாமி மைதானத்தை சொந்த மைதானமாக கொண்டுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க போட்டி அட்டவணைப்படி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் – டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் ஆட்டம் மே 12-ந்தேதி பெங்களூர் எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால் கர்நாடகாவில் மாநில சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருப்பதால், 12-ந்தேதி டெல்லி பெரோஸ் ஷா கோட்லா மைதானத்தில் நடக்கிறது. அதற்குப் பதிலாக ஏப்ரல் 21-ந்தேதி டெல்லியில் நடைபெற இருந்த டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் – ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் ஆட்டம் எம் சின்னசாமி மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் – ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (மே 12)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் – டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (ஏப்ரல் 21)

