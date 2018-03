அகில இந்திய கைப்பந்து: ஐ.சி.எப்-தமிழ்நாடு போலீஸ் அரைஇறுதியில் மோதல்

அகில இந்திய கைப்பந்து போட்டியில் ஐ.சி.எப் மற்றும் தமிழ்நாடு போலீஸ் அணிகள் அரைஇறுதியில் மோதுகின்றன.

சென்னை: நெல்லை நண்பர்கள் சங்கம் மற்றும் டாக்டர் சிவந்தி கிளப் சார்பில் 45-வது பி.ஜான் நினைவு அகில இந்திய கைப்பந்து போட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது. ‘தினத்தந்தி’ மற்றும் எஸ்.என்.ஜெ., ஒய்.எம்.சி.ஏ. மெட்ராஸ் ஆதரவுடன் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் 11 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 4 அணிகளும் கலந்து கொண்டுள்ளன. நேற்று நடந்த கால்இறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் ஐ.சி.எப். 25-23, 25-23, 25-21 என்ற நேர்செட் கணக்கில் வருமானவரியை வீழ்த்தி அரை இறுதிக்கு முன்னேறியது. மற்ற கால்இறுதி ஆட்டங்களில் எஸ்.ஆர்.எம். 3-0 என்ற கணக்கில் கேரளா போலீசையும், கர்நாடகா 3-0 என்ற கணக்கில் தென்மத்திய ரெயில்வேயையும், தமிழ்நாடு போலீஸ் 3-1 என்ற கணக்கில் பனிமலரையும் வீழ்த்தின. பெண்கள் பிரிவில் நடந்த ஆட்டம் ஒன்றில் தெற்கு ரெயில்வே அணி 3-2 என்ற கணக்கில் தென்மத்திய ரெயில்வேயை வீழ்த்தியது. இன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் தமிழ்நாடு யூத்- கேரளா போலீஸ் (மாலை 5 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன. ஆண்கள் பிரிவில் இன்று நடைபெறும் அரை இறுதி ஆட்டங்களில் எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு போலீஸ்- ஐ.சி.எப். அணிகள் மோதுகின்றன.

Source: Maalaimalar

English summary

All India handball: c. f-at the end of the conflict, the Tamil Nadu police half a

All India handball competition at the ACF and the Tamil Nadu police teams collide at the end of half an hour.

Chennai: has