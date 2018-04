ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் கட்டணம் ரூ.1300 ஆக உயர்வு – ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.1,300 உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். #IPL2018

சென்னை: 11-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 7-ந்தேதி முதல் மே 27-ந்தேதி வரை இந்தியாவின் 10 நகரங்களில் நடக்கிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஐ.பி.எல். போட்டியில் விளையாடுகிறது. சூதாட்ட பிரச்சினை காரணமாக அந்த அணிக்கு 2 ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட்டது. ஐ.பி.எல். போட்டியில் சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் 7 ‘லீக்’ ஆட்டம் நடக்கிறது. முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வருகிற 10-ந்தேதி கொல்கத்தா நைட்ரைடர்சை சந்திக்கிறது. இரவு 8 மணிக்கு இந்த ஆட்டம் நடக்கிறது. இந்தப்போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை நாளை (திங்கட் கிழமை) தொடங்குகிறது. ஸ்டேடியத்தில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டர்களில் காலை 9.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரையிலும், பிற்பகல் 2 மணி முதல் 6 மணி வரையிலும் டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும். ஒருவருக்கு 2 டிக்கெட்டுக்கு மேல் வழங்கப்படமாட்டாது. மேலும் ஆன்லைன் மூலமும் டிக்கெட் பெற்றுக் கொள்ளலாம். www.chennaisuperkings.com, www.bookmyshow.com ஆகிய இணையதளங்களில் டிக்கெட் பதிவு செய்ய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.1,300 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சி,டி மற்றும் இ ஸ்டாண்டுகளின் கீழ் பகுதியில் இந்த வகையிலான டிக்கெட் பெறுபவர்கள் அமரலாம். ரூ.1,300-க்கான டிக்கெட்டுகள் விக்டோரியா சாலையில் உள்ள 6 நம்பர் பூத்தில் கிடைக்கும். இதேபோல ரூ.2,500 விலையிலும் (சி மற்றும் டி ஸ்டாண்டு மேல்பகுதி), ரூ.4000 (அண்ணா பெவிலியன்) ரூ.5 ஆயிரம் (‘இ’ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பாக்ஸ்), ரூ.6,500 (‘எச்’ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பாக்ஸ் மற்றும் பெவிலியன் டெரஸ்) விலையிலும் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படுகின்றன. சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.1,300 உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா அணிகள் சேப்பாக்கக்தில் மோதிய ஆட்டத்தின் போது குறைந்தபட்ச டிக்கெட் ரூ.1,000- மாகத்தான் இருந்தது. தற்போது அதைவிட கூடுதலாக ரூ.300 விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடைசியாக 2015-ம் ஆண்டு சென்னையில் ஐ.பி.எல். போட்டி நடந்தபோது குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.750 ஆக இருந்தது. தற்போது 2 ஆண்டுகளில் ரூ.550 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. டிக்கெட்டின் விலை ரூ.750 தான். 28 சதவீத ஐ.எஸ்.டி மற்றும் 25 சதவித கேளிக்கை வரி காரணமாகத்தான் டிக்கெட் விலை ரூ.1,300 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச டிக்கெட் அதிகமாக இருக்கும் 2-வது நகரம் சென்னையாகும். பெங்களூர் ஐ.பி.எல். போட்டிக்கு குறைந்தபட்ச டிக்கெட் ரூ.1,700 ஆகும். ஆனால் மற்ற நகரங்களில் டிக்கெட் விலை மிகவும் குறைவாகும். மும்பையில் ரூ.800, டெல்லியில் ரூ.750, ஐதராபாத், மொகாலியில் தலா ரூ.500, கொல்கத்தா, ஜெய்ப்பூரில் தலா ரூ.400 ஆக குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மொத்தம் 38 ஆயிரம் இருக்கைகள் இருக்கின்றன. பாதுகாப்பு காரணமாக ஐ.ஜே மற்றும் கே (12 ஆயிரம் பேர் அமரலாம்) ஆகிய 3 கேலரிகளுக்கு தொடர்ந்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. ரசிகர்களுக்கு மொத்தம் 6 ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் வினியோகம் செய்யப்படும். மீதியுள்ள டிக்கெட்டுகள் ஸ்பான்சர்களுக்கு சென்றுவிடும். சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் அடுத்த 6 ஆட்டத்துக்கான டிக்கெட்டுகள் ஏப்ரல் 12 மற்றும் 22, மே 1 மற்றும் 6-ந்தேதிகளில் விற்பனை செய்யப்படும். #IPL2018 #IPL11 #CSK #ChennaiSuperKings

Source: Maalaimalar

English summary

1. a fee of RS. 1300 PLA cricket fans as the rise-shock

Chepauk Stadium in the PLA. The minimum ticket price for a cricket match RS.1, 300 uyarthapattullathal