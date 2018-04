ஐபிஎல் 2018- கொல்கத்தா அணியில் ஸ்டார்க்கிற்குப் பதிலாக டாம் குர்ரான்

மிட்செல் ஸ்டார்க் காயம் அடைந்துள்ளதால் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் டாம் குர்ரான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். #IPL2018 #KKR

ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க். இவர் தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக கடைசி டெஸ்டிற்கு தயாராகும்போது வலது காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் சொந்த நாடு திரும்புகிறார். அத்துடன் ஐபிஎல் தொடரி்ல் விளையாடமாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 9.4 கோடி ரூபாய்க்கு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஸ்டார்க்கை ஏலம் எடுத்திருந்தது. அவருக்கு இணையான வேகப்பந்து வீச்சாளரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தேடிக்கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில் இங்கிலாந்து அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான டாம் குர்ரானை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. சுர்ரே கவுண்டி அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், கடந்த ஆண்டு தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக டி20 போட்டியில் அறிமுகமானார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆஷஸ் தொடரில் அறிமுகமானார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் டெத் ஓவர்களில் அபாரமாக பந்து வீசினார். இதனால் கொல்கத்தா அணி டாம் குர்ரானை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

IPL team Kolkata starkirguppe instead of 2018-Tom of the Koran

Mitchell stark is injured because of the Kolkata Knight riders team in the England pacemen Tom