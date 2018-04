என்னால் கேப்டன் பதவியை சிறப்பாக கையாள முடியும்- தினேஷ் கார்த்திக்

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவியை என்னால் கையாள முடியும் என தினேஷ் கார்த்திக் கூறியுள்ளார். #IPL2018 #KKR

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா வருகிற 7-ந்தேதி மும்பையில் தொடங்குகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்கும் முக்கியமான அணிகளில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் ஒன்று. அந்த அணியின் கேப்டனாக கவுதம் காம்பீர் செயல்பட்டு வந்தார். ஆனால் இந்த முறை அவர் டெல்லி அணிக்கு சென்றுள்ளார். காம்பீர் தலைமையில் 2012 மற்றும் 2014-ல் கொல்கத்தா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. அத்துடன் 2011, 2016 மற்றும் 2017-ல் பிளே-ஆஃப்ஸ் சுற்றுக்கு முன்னேறியது. காம்பீர் தலைமையில் கொல்கத்தா அணி மோசமான நிலையை அடைந்தது கிடையாது. இந்நிலையில்தான் தினேஷ் கார்த்திக் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரால் கொல்கத்தா அணியை சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவியை சிறப்பாக கையாண்டு, அணியிடம் இருந்து சிறந்த ஆட்டத்தை என்னால் பெற முடியும் என்று கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து தினேஷ் கார்த்திக் கூறுகையில் ‘‘கவுதம் காம்பீர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக செய்தத தனிச்சிறப்புடையது. அணியின் கேப்டனாக என்னிடம், அணி நிர்வாகம் அதேஅளவில் எதிர்பார்க்கும். எதிர்பார்ப்பு குறித்து நான் அறிவேன். இதனால் நெருக்கடி இருக்கத்தான் செய்யும். ஒரு கேப்டனாக பிளேஆஃப்ஸ் வரை செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஒவ்வொருவரும் இதை எதிர்பார்ப்பதுதான். என்னுடைய நிலையில் இருந்து கேப்டன் பதவியை என்னால் கையாண்டு, அணியிடம் இருந்து சிறந்த ஆட்டத்தை பெற முடியும் என்று நினைக்கிறேன்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

English summary

I have been able to better handle the captaincy-Dinesh Karthik

Kolkata Knight riders captain, my Office will be able to handle that by Dinesh Karthik has said. #IPL2018 #KKRஐ