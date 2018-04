வான்கடே மைதானத்தில் பயிற்சியை தொடங்குகிறது மும்பை இந்தியன்ஸ்

நேவி மும்பையில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தற்போது வான்கடே மைதானத்திற்கு மாறியுள்ளது. #IPL2018 #MI

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா ஏப்ரல் 7-ந்தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த தொடருக்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த 25-ந்தேதியில் இருந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. அவர்கள் ரிலையன்ஸ் கார்பரேட் பார்க் உட்பகுதியில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர். தற்போது வான்கடே மைதானம் ஐபிஎல் தொடருக்கு தயாராகிவிட்டதால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனால் அந்த அணியின் பயிற்சி முகாம் வான்கடே மைதானத்தில் மாறியுள்ளது. வங்காள தேச அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஷ்டாபிஜூர் ரஹ்மான் மும்பை வந்துள்ளார். அந்த அணியில் உள்ள வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஏப்ரல் 3-ந்தேதிக்குள் மும்பை வந்தடைவார்கள்.

Source: Maalaimalar

English summary

At Wankhede stadium is to begin training in Mumbai Indians

