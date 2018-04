ஐபிஎல் 2018- ஸ்மித்திற்குப் பதில் கிளாசன்- ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

ஸ்டீவ் ஸ்மித்திற்கு ஓராண்டு தடைவிதிக்கப்பட்டதால் அவருக்குப் பதிலாக கிளாசன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். #IPL2018 #RR

கேப்டவுனில் நடைபெற்ற தென்ஆப்பிரிக்கா – ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் போட்டியின்போது ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் வார்னர், ஸ்மித், பான்கிராஃப்ட் ஆகியோர் பந்தை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானார்கள். இதில் ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் வார்னர் மற்றும் ஸ்மித்திற்கு தலா ஓராண்டும், பான்கிராஃப்ட்டிற்கு 9 மாதமும் தடைவிதித்துள்ளது. ஓராண்டு தடை விதிக்கப்பட்டதால் வார்னர் மற்றும் ஸ்மித் ஆகியோர் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்கமாட்டார்கள் என்று ஐபிஎல் சேர்மன் ராஜீவ் சுக்லா தெரிவித்தார். வார்னருக்கப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்-ஐ தேர்வு செய்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற ஏலத்தில் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் ஏலம் போகவில்லை. இதனால் ஐதராபாத் அணி எளிதாக அவரை எடுத்துக் கொண்டது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஸ்மித்திற்கு ஏற்ற வகையில் சரியான நபரை தேடிக்கொண்டிருந்தது. இந்தியா – தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரின்போது மாற்று விக்கெட் கீப்பரான ஹெய்ன்ரிச் கிளாசன் சாஹல் பந்து வீச்சை துவம்சம் செய்தார். ஐபிஎல் தொடரில் சுழற்பந்து வீச்சு முக்கிய காரணியாக இருக்கும். இதனால் சுழற்பந்து வீச்சை சமாளிக்க கிளாசன் சரியான நபர் என்று அவரை மாற்று வீரராக தேர்வு செய்ய விரும்பியது. கிளாசன் ஐபிஎல் ஏலத்தில் இடம்பெறவில்லை. இதனால் அவரை உடனடியாக தேர்வு செய்ய முடியவில்லை. தற்போது ஐபிஎல் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு முறைப்படியாக கிளாசனை தேர்வு செய்துள்ளது. அவரது அடிப்படையை விலையான ரூ. 50 லட்சத்திற்கு ஏலம் எடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து கிளாசன் கூறுகையில் ‘‘ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்து விளையாடுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கான நன்றி கூறுகிறேன். இது என்னுடைய முதல் ஐபிஎல் தொடராகும். அத்துடன் முதல் இந்தியா பயணம் ஆகும். சிறந்த வீரர்களுடன் டிரெஸ்ஸிங் அறையில் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ள இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது’’ என்றார்.

