28 வருடத்திற்குப் பிறகு செல்சியை வீழ்த்தியது டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்

இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக்கில் செல்சியை 28 வருடத்திற்குப் பிறகு டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி வீழ்த்தியுள்ளது. #EPL #Chelsea

இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் நேற்றைய ஆட்டத்தில் செல்சியா – டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டி செல்சியாவிற்கு சொந்தமான லண்டனில் உள்ள ஸ்டாம்போர்டு பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. கடந்த 28 வருடமாக டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் செல்சியாவை வென்றது கிடையாது. இந்த போட்டியிலாவது செல்சியாவை டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் வீழ்த்துமா? என அந்த அணியின் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆட்டத்தின் 30-வது நிமிடத்தில் விக்டர் மோசஸ் கொடுத்த பந்தை அல்வாரோ மொராட்டா கோலாக மாற்றினார். முதல்பாதி நேரத்தின் கூடுதல் நேரத்தின் கடைசி நிமிடத்தில் (45+1) டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணியின் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் கோல் அடித்தார். இதனால் முதல்பாதி நேரத்தில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல்களுடன் சமநிலையில் இருந்தது. 2-வது பாதி நேர ஆட்டத்தில் டோட்டன்ஹாம் வீரர்கள் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். கண்மூடி விழிப்பதற்குள் டேல் அலி 62 மற்றும் 66-வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்தார். இதனால் டோட்டன்ஹாம் 3-1 என முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின் செல்சியா அணியால் ஆட்டம் முடியும் வரை கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால் டோட்டன்ஹாம் 3-1 என வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு செல்சியைாவை அந்த அணி வீழ்த்தியுள்ளது. இந்த வாரம் நடைபெற்ற மற்ற ஆட்டங்களில் லிவர்பூல், லெய்செஸ்டர், மான்செஸ்டர் யுனைடெட், மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

Source: Maalaimalar

