சிஎஸ்கே-யில் டோனி பேட்ஸ்மேனாக முக்கிய பங்கு வகிப்பார்- ஸ்டீபன் பிளமிங்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனான டோனி பேட்ஸ்மேனாக முக்கிய பங்கு விகிப்பார் என்று பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளமிங் கூறியுள்ளார். #IPL2018 #CSK #MSDhoni

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 11 சீசன் வருகிற 7-ந்தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் – சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. மும்பை அணி நடப்பு சாம்பியன் அணியாகும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு சீசன்களில் விளையாடவில்லை. தற்போது இரண்டு வருடத்திற்கு பிறகு களம் இறங்குகிறது. இரண்டு வருடத்திற்கு பின் களம் இறங்கும் அந்த அணி, தொடக்கத்திலேயே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. அத்துடன் அந்த அணி சரியான காம்பினேசனை உருவாக்குவது முக்கியமானதாகும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் டோனி, இந்திய அணிக்கான டி20 போட்டியில் முதல் நான்கு இடத்தில் களம் இறங்குவதில்லை. ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் பேட்ஸ்மேனாக முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என்று அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளமிங் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து ஸ்டீபன் பிளமிங் கூறுகையில் ‘‘எம்எஸ் டோனி டாப் ஆர்டரில்தான் களம் இறங்குவார். அதேபோல் அணியை சூழ்நிலையை குறித்து தேர்வு செய்வோம். எப்படி என்றாலும் அவர் பேட்ஸ்மேனாக முக்கிய பங்கு வகிப்பார். கேதர் ஜாதவ், அம்பதி ராயுடு ஆகியோரும் டோனியுடன் உள்ளனர். ஜடேஜா, பிராவோ, ஹர்பன்சிங், கரண் ஷர்மா ஆகியோரும் உள்ளனர். இவர்களாலும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். எங்கள் அணியில் பலமுனை திறமை கொண்ட வீரர்கள் உள்ளனர். ஏராளமான ஆப்சன் உள்ளன. அணியில் பல திறமைகளைக் கொண்ட வீரர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு வீரர்களை கொண்டு சரியான காம்பினேசனும் முக்கியமானவை’’ என்றார். #IPL2018 #CSK #MSDhoni

Source: Maalaimalar

English summary

Sieske-will play a key role as Tony in the batsman-Stephen by Flemings left hand

Chennai Super Kings team captain Tony as a vital role in that ratio to see coach batsman Stephen