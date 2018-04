காமன்வெல்த் போட்டி- பாதுகாப்பு பணியில் போர் விமானம், ட்ரோன் எதிர்ப்பு துப்பாக்கி

கோல்டு கோஸ்டில் நாளை தொடங்கும் காமன்வெல்த் போட்டிக்கான பாதுகாப்பு பணியில் போர் விமானம், ட்ரோன் எதிர்ப்பு துப்பாக்கி ஈடுபடுத்தப்பட இருக்கிறது. #gc2018 #goldcoast2018

ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து கோல்டு கோஸ்டில் நாளை முதல் வருகிற 15-ந்தேதி வரை காமல்வெல்த் போட்டி நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியை காண சுமார் 6 லட்சம் மககள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டாயிரம் பாதுகாப்பு படையினருடன் 3500 போலீசார் கூடுதலாக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் போர் விமானம், ட்துரான் எதிர்ப்பு துப்பாக்கியும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட இருக்கிறது. நேற்று பிரிஸ்பேனில் வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் கையெறி குண்டு காரில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதேபோல் குண்டு தயாரித்ததாக ஒருவர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்படையில்தான் ஆஸ்திரேலியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான குயின்ஸ்லாந்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூறுகையில் ‘‘குறுப்பிடும் வகையில் புலனாய்வுத் துறையில் இருந்து எச்சரிக்கை வரவில்லை. இருந்தாலும் கடற்கரை பகுதியான போட்டி நடைபெறும் இடத்திற்கு அதிக அளவிலான பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. #Commonwestyle=”width:100%;height:100%;”hGames2018 #gc2018 #goldcoast2018

Source: Maalaimalar

